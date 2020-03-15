Ahmet Ağaoğlu: Bariz penaltımız verilmedi

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken, ilk yarıda yaşanan tartışmalı pozisyon maça damgasını vurdu.

32. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Anthony Nwakaeme, ceza sahası içerisinde Martin Skrtel tarafından formasından çekildiğini söyleyip penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Fırat Aydınus beyaz noktaya gitmedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, net penaltılarının verilmediğini belirtip hakem Fırat Aydınus'a sert şekilde tepki gösterdi. Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:



"LİGİN SONUCUNA TESİR EDEN HATALAR..."

Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden şeyler. Bariz penaltı, açık Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte. Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamız.



"DEVLETİN KARARINA SAYGI DUYMALIYIZ"

Kulüpler Birliğine, Süper Lig'in ertelenmesiyle ilgili bazı kulüp başkanlarının talepleri olduğu yönündeki sorulara ise Ağaoğlu, "Ertelemeyi isteyenlere bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığında bu kadar hassas değildik de şuradaki 14 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Verilen kararda bir devlet kararı. Çok ciddi ve sıkı bir çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, devlet bir karar verdiği zaman. Bireyler olarak bize o karar uymak, o karara saygı duymak ve dahası yardımcı olmak düşer" şeklinde cevağ verdi.

Liglerin ertelenmesi yönündeki yorumlara tepki gösteren bordo-mavililerin başkanı sözlerini şöyle noktaladı:

"BUNA KARGALAR BİLE GÜLER!"

Durduğumuz oturduğumuz yerden ben de o zaman söyleyeyim 'Biz bugün itibariyle lideriz. Lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Bumu yani? Buna kargalar bile güler. Bize düşen sorumluluk alınan her karara yardımcı olmak. Eğer Türkiye Futbol Federasyonun da bu konu tartışılacaksa, konuşulacaksa enine boyuna konuşulup tartışılması lazım. Öyle 1-2 kulübün ligler tatil edilsin bilmem ne. Niye tatil edilsin? İki gün öncesine kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken 3 gün içerisinde liglerin tatil edilmesi için doğan sebepler neler. Demek ki birileri bir şey bekliyor.