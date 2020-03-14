Sörloth müjdesi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth müjdesi

Sörloth müjdesi

Sörloth müjdesi

rahatlatan haber... Norveçli yıldızın 'ı temiz çıktı. Güçlendirme çalışması yapacak. Pazar da sahada olacak.

Bordo-mavili ekibin ile oynadığı erteleme maçında sakatlanan Alexander Sörloth'un durumu merak ediliyordu. Norveçli futbolcu dün 'a girdi. Sonuçlarının temiz çıktığı açıklandı. Bu haberi duyan Trabzonsporluların keyfi yerine geldi. Kulüp Doktoru da ödem ve 1. derece zorlanma tespit edilen 24 yaşındaki oyuncunun klinik giditaşının olumlu olduğunu belirtti. Hakan Ayaz müjdeli haberi "Sörloth'un pazar günü oynanacak Medipol maçında oynamasında bir sakınca yoktur" sözleriyle verdi. Sörloth sakatlığı sonrası dün idmana da çıktı. Sadece yürüyüş yaptı. Norveçli yıldıza hafta boyunca fizyoterapistler eşliğinde yüklemeler yapılacak. Pazar günkü kritik Başakşehir maçına tamamen hazır olacak.
  1. 14.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN