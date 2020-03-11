Liderlik aşkına

Bordo-mavililer Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında bugün deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Ligde 49 puan ve averajla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Btc- Turk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş deplasmanında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Fırtına, son maçta da Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve rakibinin 3 puan gerisine düşmüştü.



İLK HEDEF YENİ MALATYA

Karadeniz devinin ilk hedefi, bugün kazanarak Başakşehir'den liderlik koltuğunu averajla geri almak. Sonrasında ise pazar günü bu kez Başakşehir'i Şenol Güneş Stadı'nda devirerek tahttaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ancak Fırtına'nın bunu başarabilmesi için önce Malatya deplasmanından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatya: Farnolle, Murat, Robin, Mina, Sakıb, Acquah, Donald, Gökhan Töre, Chaaleli, Bifouma, Umut.



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.



SİFTAH PEŞİNDE

Karadeniz devi, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, Yeni Malatyaspor karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordo-mavililer, 40 yaşındaki hocası ile Süper Lig'de 7 maçta mağlubiyet yaşamazken; 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Fırtına, Yeni Malatya karşısında ise deplasmanda ilk 3 puanı almayı hedefliyor. Trabzonspor bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçı 1-0 ve 5-0 kaybetti.



SON DAKİKADA KAMİL ŞOKU

Malatya karşısında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle bugün karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca dün son idmanda Kamil Ahmet sakatlandı ve o da kadrodan çıkarıldı.



DIŞ SAHADA KAYBETMİYOR

Fırtına bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, bu periyotta 5 galibiyet ve 5 de beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordomavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.



EKUBAN UÇUŞA GEÇTİ

Geçtığimiz sezon Trabzonspor'a katılan Caleb Ekuban, çıktığı 36 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Son olarak Gaziantep deplasmanında fileleri sarsan Ganalı, bu sezon ise bu rakama çok daha kısa bir sürede ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu, 23. maçında 8. golünü attı.



MALATYA'DA YEDİ EKSİK

BTCTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Walter, Kjartansson, Ndayishimiye ve Hafes de statü gereği oynayamayacak.

21 FUTBOLCUYLA GİTTİLER

Karadeniz devinin Malatya maç kadrosunda bulunan futbolcular: "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Campi, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Novak, Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban."



KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Trabzonspor bugün Malatya ile oynayacağı maç için dün bu şehre giderken, havalimanında ilginç anlar yaşandı. Pereira ve Sörloth, Koronavirüs önlemi alarak kimseyle tokalaşmadı.