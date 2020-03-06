Onlar korksun

Trabzonspor'da üst üste deplasmanda oynanacak Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçları öncesi teknik heyet takımın dış saha performansına güveniyor. Ligde bu sezon rakip sahalarda 10 maça çıkan bordo-mavililer, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Medipol Başakşehir ile birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda olan Fırtına, dış sahada tek mağlubiyetini 165 gün önce Sivasspor (1-2) karşısında aldı.

SÖRLOTH'TAN 8 GOL

Söz konusu deplasman maçlarında 18 gol atan, kalesinde ise 10 gol gören bordo-mavililer, son 7 deplasmanın 5'inden galibiyetle döndü, 2'sinde ise berabere kalarak hiç kaybetmedi. Takımın yıldızı Alexander Sörloth da ligde attığı 19 golün 8'ini (Son 2'si İstanbul'da Beşiktaş'a) deplasman maçlarında kaydetti. Karadeniz ekibinde hedef; Gaziantep FK ve Btc Turk Yeni Malatyaspor ile arka arkaya oynanacak iki deplasmandan 6 puan çıkarıp, liderlik koltuğunu ele geçirmek.