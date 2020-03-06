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06 Mart 2020, Cuma
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Onlar korksun

Onlar korksun

Dış sahada 165 gündür yenilmeyen Fırtına, son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hedef; ve Yeni etabını da firesiz geçip zirveye kurulmak.

'da üst üste deplasmanda oynanacak FK ve maçları öncesi teknik heyet takımın dış saha performansına güveniyor. Ligde bu sezon rakip sahalarda 10 maça çıkan bordo-mavililer, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. ile birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda olan Fırtına, dış sahada tek mağlubiyetini 165 gün önce (1-2) karşısında aldı.

SÖRLOTH'TAN 8 GOL

Söz konusu deplasman maçlarında 18 gol atan, kalesinde ise 10 gol gören bordo-mavililer, son 7 deplasmanın 5'inden galibiyetle döndü, 2'sinde ise berabere kalarak hiç kaybetmedi. Takımın yıldızı Alexander Sörloth da ligde attığı 19 golün 8'ini (Son 2'si 'da 'a) deplasman maçlarında kaydetti. ekibinde hedef; Gaziantep FK ve Btc Turk Yeni Malatyaspor ile arka arkaya oynanacak iki deplasmandan 6 puan çıkarıp, liderlik koltuğunu ele geçirmek.

  1. 6.3.2020
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