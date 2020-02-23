Kalbi derbiye dayanamadı! Trabzonspor taraftarının acı günü... | Ahmet Yetim kimdir? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Kalbi derbiye dayanamadı! Trabzonspor taraftarının acı günü...

Kalbi derbiye dayanamadı! taraftarının acı günü...

Kalbi derbiye dayanamadı! Trabzonspor taraftarının acı günü...

Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan Beşiktaş- derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde ikamet eden (39) dün akşam -Beşiktaş mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida'nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi.

Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesine kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası Ahmet Yetim'in cenazesi bugün ilçede bulunan Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

  1. 23.02.2020
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