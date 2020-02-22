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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Abdülkadir Ömür, - derbisinde tribünde

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde tribünde

'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, 'in 23. haftasında oynanan derbisini tribünden takip etti.

'da takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Sakatlığını ardından takımla çalışmalara başlayan ve Mart ayında da sahalara dönmesi beklenen Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür, Beşiktaş maçında takımın yalnız bırakmadı. 20 yaşındaki genç oyuncu, deplasmanında takımını tribünden destekledi.

Stada takımdan ayrı gelen başarılı futbolcu ile Beşiktaşlı taraftarlar fotoğraf çektirdi.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 21:22
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