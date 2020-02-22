Abdülkadir Ömür, Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde tribünde
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini tribünden takip etti.
Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, Beşiktaş deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Sakatlığını ardından takımla çalışmalara başlayan ve Mart ayında da sahalara dönmesi beklenen Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür, Beşiktaş maçında takımın yalnız bırakmadı. 20 yaşındaki genç oyuncu, İstanbul deplasmanında takımını tribünden destekledi.
Stada takımdan ayrı gelen başarılı futbolcu ile Beşiktaşlı taraftarlar fotoğraf çektirdi.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 21:22
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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