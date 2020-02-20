İngilizler böyle yazdı! 'Trabzonspor'un yıldızı hit oldu'
Ara transfer sezonunda İngiltere'nin Stoke City takımından Trabzonspor'a transfer olan Badou N'diaye, Ada basınında özel olarak gündeme taşındı. Bordo mavili formaya çabuk ısınan ve oynadığı futbolla izleyenleri adeta kendine hayran bırakan Badou N'diaye için kullanılan başlıkta "Stoke City'in 14 M£'luk orta sahası kiralık kulübünde hit oldu" denildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr /DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'un ocak transfer döneminde kadrosuna kattığı Badou N'Diaye için İngilizler özel bir haber yayınladı. Bordo mavili yıldız için övgü dolu sözler kullanılırken, "Badou Ndiaye, Trabzonspor'un altı maçta zirve turuna çıkmasına yardımcı oldu." denildi.
Haberin detaylarında, "Badou Ndiaye, Trabzonspor'daki kariyerine parlak bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste maçlar kazandı. 29 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu, Stoke City'e gittiği yıl Türkiye Şampiyonu'ydu. Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı ve kulübünün zirveye çıkmasında önemli bir rol oynadı. Şu anda Ndiaye, doğrudan orta sahaya girdi ve ilk 4 maçını kazandı. Ayrıca, takımının yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor." dendi.
NADIAYE'NİN SÖZLERİNE YER VERİLDİ
Öte yandan Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yaptığı basın açıklamasındaki, "Lider olabilmemiz için kritik bir maçtı, 6 puanlık bir maçtı ve kazandık. Şimdi daha sıkı çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Şampiyonluğu çok dillendirmeden maç maç, hafta hafta gitmeliyiz. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Bu şekilde hedefe yürüyeceğiz." sözlerine de yer verildi.
Badou Ndiaye, şimdiye dek Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 Süper Lig maçında 1 asiste imza atarken, 3 Türkiye Kupası maçında 3 asistle oynadı.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 17:24
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
İngilizler böyle yazdı! 'Trabzonspor'un yıldızı hit oldu' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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