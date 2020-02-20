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20 Şubat 2020, Perşembe
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İngilizler böyle yazdı! ''un yıldızı hit oldu'

İngilizler böyle yazdı! 'Trabzonspor'un yıldızı hit oldu'

Ara transfer sezonunda İngiltere'nin takımından 'a transfer olan Badou , Ada basınında özel olarak gündeme taşındı. Bordo mavili formaya çabuk ısınan ve oynadığı futbolla izleyenleri adeta kendine hayran bırakan Badou N'diaye için kullanılan başlıkta "Stoke City'in 14 M£'luk orta sahası kiralık kulübünde hit oldu" denildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr /DIŞ HABERLER)

'un ocak transfer döneminde kadrosuna kattığı Badou için İngilizler özel bir haber yayınladı. Bordo mavili yıldız için övgü dolu sözler kullanılırken, "Badou Ndiaye, Trabzonspor'un altı maçta zirve turuna çıkmasına yardımcı oldu." denildi.

Haberin detaylarında, "Badou Ndiaye, Trabzonspor'daki kariyerine parlak bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste maçlar kazandı. 29 yaşındaki eski Galatasaraylı futbolcu, Stoke City'e gittiği yıl Türkiye Şampiyonu'ydu. Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı ve kulübünün zirveye çıkmasında önemli bir rol oynadı. Şu anda Ndiaye, doğrudan orta sahaya girdi ve ilk 4 maçını kazandı. Ayrıca, takımının yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor." dendi.

NADIAYE'NİN SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Öte yandan Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında yaptığı basın açıklamasındaki, "Lider olabilmemiz için kritik bir maçtı, 6 puanlık bir maçtı ve kazandık. Şimdi daha sıkı çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Şampiyonluğu çok dillendirmeden maç maç, hafta hafta gitmeliyiz. Çok iyi bir oyuncu grubu var. Bu şekilde hedefe yürüyeceğiz." sözlerine de yer verildi.

Badou Ndiaye, şimdiye dek Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 Süper Lig maçında 1 asiste imza atarken, 3 Türkiye Kupası maçında 3 asistle oynadı.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 17:24
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