3 güzel haber

Sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da dün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.