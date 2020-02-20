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20 Şubat 2020, Perşembe
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3 güzel haber

3 güzel haber

ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, ile da dün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, ile da dün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı. Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 20.2.2020
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