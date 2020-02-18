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18 Şubat 2020, Salı
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Nwakaeme müjdesi

Nwakaeme müjdesi

, cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme de katıldı.

Lider Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı yer almadı, Abdülkadir Ömür ile Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme de idmana çıktı.
  1. 18.2.2020
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