Hüseyin Çimşir'den yedeklere şans
Hüseyin Çimşir beklendiği gibi as oyuncuları dinledirip, ligde fazla süre bulamayan isimlere görev verdi. Bordo-mavililer sahaya; Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme ve Bilal onbiriyle çıktı.
Hüseyin Çimşir beklendiği gibi as oyuncuları dinledirip, ligde fazla süre bulamayan isimlere görev verdi. Bordo-mavililer sahaya; Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme ve Bilal onbiriyle çıktı. Yeni transferler Da Costa, Messias ve Bilal Başakçıoğlu ilk kez forma giydi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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