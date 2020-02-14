Hüseyin Çimşir'den yedeklere şans

Hüseyin Çimşir beklendiği gibi as oyuncuları dinledirip, ligde fazla süre bulamayan isimlere görev verdi. Bordo-mavililer sahaya; Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme ve Bilal onbiriyle çıktı. Yeni transferler Da Costa, Messias ve Bilal Başakçıoğlu ilk kez forma giydi.