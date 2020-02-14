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14 Şubat 2020, Cuma
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'den yedeklere şans

Hüseyin Çimşir'den yedeklere şans

beklendiği gibi as oyuncuları dinledirip, ligde fazla süre bulamayan isimlere görev verdi. Bordo-mavililer sahaya; Arda, , Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, , Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme ve Bilal onbiriyle çıktı.

Hüseyin Çimşir beklendiği gibi as oyuncuları dinledirip, ligde fazla süre bulamayan isimlere görev verdi. Bordo-mavililer sahaya; Arda, , Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, , Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme ve Bilal onbiriyle çıktı. Yeni transferler Da Costa, Messias ve Bilal Başakçıoğlu ilk kez forma giydi.

  1. 14.2.2020
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