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13 Şubat 2020, Perşembe
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karar verdim

Doğru karar verdim

ekibinin, transferin son günü renklerine bağladığı , bordo- mavili formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

ekibinin, transferin son günü renklerine bağladığı , bordo- mavili formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu, herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, "Burada herkes tamamen futbola odaklı. Şehir de öyle. bir karar verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ligin ikinci yarısında forması giymeye başlayan 28 yaşındaki Guilherme, bordo-mavili forma ile çıktığı 3 maçta 1 asiste imzasını attı.
  1. 13.2.2020
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