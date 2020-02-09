Sörloth bu kez attırdı

Nwakaeme'nin golünün asistini yapan Sörloth, bu sezon ligde 6. asistini yaptı. 16 golle gol krallığı koltuğunda ilk sırada yer alan ve bordo mavili formayla 32 maçta 21 golü, 7 asisti olan Sörloth, Sivas (d), Rize (d), Gaziantep, Ankaragücü (d) ve Kayserispor karşısında gol pası vermişti. Sörloth'un kupa ile birlikte 5 maçlık gol serisi ise son buldu.