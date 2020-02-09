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09 Şubat 2020, Pazar
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bu kez attırdı

Sörloth bu kez attırdı

Nwakaeme'nin golünün asistini yapan , bu sezon ligde 6. asistini yaptı. 16 golle gol ve bordo mavili formayla 32 maçta 21 golü, 7 asisti olan Sörloth, Sivas (d), Rize (d), , Ankaragücü (d) ve karşısında gol pası vermişti. Sörloth'un kupa ile birlikte 5 maçlık gol serisi ise son buldu.

Nwakaeme'nin golünün asistini yapan , bu sezon ligde 6. asistini yaptı. 16 golle gol ve bordo mavili formayla 32 maçta 21 golü, 7 asisti olan Sörloth, Sivas (d), Rize (d), , Ankaragücü (d) ve karşısında gol pası vermişti. Sörloth'un kupa ile birlikte 5 maçlık gol serisi ise son buldu.

  1. 9.2.2020
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