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09 Şubat 2020, Pazar
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Fırtına dış sahada da affetmiyor!

Fırtına dış sahada da affetmiyor!

Bordo-mavili takım hem evinde hem de deplasmanda bu sezon buldozer gibi... en son yenilgisini 136 gün önce karşısında aldı, ardından hiç kaybetmedi.

Dün Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 'de zirveye çıkan devi, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor'u Stadı'nda ağırlayacak ve bu maçın rövanşını almaya çalışacak.

MUTLU OLDUK
Karadeniz devinin stoperlerinden Hüseyin Türkmen, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Genç savunmacı, "Zor bir maçı kayıpsız geçtik. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 9.2.2020
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