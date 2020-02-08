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08 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | 0-2

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor

'in 21. haftasında 'ne konuk olan , rakibini ikinci yarıda Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 41'e yükselten ve son 6 maçta 5. galibiyetini alan bordo-mavililer Sivas'ı averajla geride bırakıp liderliğe yükseldi.

'de geçtiğimiz hafta 'yi devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan , 21. haftada konuk olduğu 'ni de 2-0 mağlup etti.

Puanını 41'e yükselten ve son 6 maçta 5. galibiyetini alan bordo-mavililer averajla Sivas'ı geride bırakıp liderliğe yükseldi. Başkent ekibi ise 21 puanda kaldı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'nin daha üstüm oynadığı ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede baskısını artıran Fırtınası 79. dakikada VAR uyarısıyla verilen penaltı sonrası kaptan Sosa'nın golüyle öne geçti.

83. dakikada sahneye çıkan Nwakaeme farkı ikiye çıkarıp Trabzonspor'u rahatlattı.

Maçın uzatma anlarında girdiği ikili mücadele sonrası rakibi Baiano'yu iten Sörloth, hakemin VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR
7'nci dakikada Guilherme kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Topa yükselen Campi'nin vuruşu kale direğinin sağından auta çıktı.

11'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon'un şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

24'üncü dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nadir Çiftçi boş pozisyonda topa vurdu, top üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

47'nci dakikada Guilherme'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası arka direğinde topla buluşan Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Nordfeldt uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada ceza yayının birkaç metre gerisinde topla buluşan Ndiaye şutunu çekti. Kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

69'uncu dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda kaleci Nordfeldt topu 90'dan çeldi.

75'inci dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nadir'in Hüseyin'e yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarı ile hakem penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada penaltı noktasına gelen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

83'üncü dakikada ceza sahasında Sörloth topu kafayla Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nwakaeme'nin vuruşunda top kaleci Nordfeldt'in sağından ağlarla buluştu: 0-2.

90+3'te Baiano ile girdiği pozisyonda Sörloth kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

  1. 8.2.2020
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