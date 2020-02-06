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06 Şubat 2020, Perşembe
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Şampiyonluk yolu

Şampiyonluk yolu

‘Gizli lider’ , ligde çıkacağı ilk 6 maçta kendi kaderini çizecek.

'de son 4 maçını kazanarak müthiş bir hava yakalayan ve Malatyaspor ile de bir erteleme karşılaşması oynayacak olması nedeniyle 'gizli lider olarak' görülen , şampiyonluk yolunda kritik viraja giriyor. Bordo-mavililer, cumartesi deplasmanda ile karşılaştıktan sonra 'nda BB ile rövanşa çıkacak. Ardından evinde şu anda lider olan 'ı ağırlayacak ve ile 'da kapışacak. Devamında evinde ile kozlarını paylaştıktan sonra deplasmanına gidecek ve 'kritik virajı' Akyazı'da ile noktalayacak. Bordo-mavililer, bu periyotta maksimum puanı alması ve erteleme karşılaşmasında 'yı da mağlup etmesi halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış olacak. Tüm hesaplar bu yönde yapılıyor.

  1. 6.2.2020
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