Şampiyonluk yolu

Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak müthiş bir hava yakalayan ve Malatyaspor ile de bir erteleme karşılaşması oynayacak olması nedeniyle 'gizli lider olarak' görülen Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik viraja giriyor. Bordo-mavililer, cumartesi deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra Türkiye Kupası'nda BB Erzurum ile rövanşa çıkacak. Ardından evinde şu anda lider olan Sivas'ı ağırlayacak ve Beşiktaş ile İstanbul'da kapışacak. Devamında evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştıktan sonra Gaziantep deplasmanına gidecek ve 'kritik virajı' Akyazı'da Başakşehir ile noktalayacak. Bordo-mavililer, bu periyotta maksimum puanı alması ve erteleme karşılaşmasında Malatya'yı da mağlup etmesi halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış olacak. Tüm hesaplar bu yönde yapılıyor.