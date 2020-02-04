Ne yaptın Sörloth! Messi Mbappe ve Salah'ı solladı...

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a transfer olan Sörloth, rüya gibi bir sezon geçiriyor. Norveçli golcü, bu sezon oynadığı futbola taraflı tarafsız her kesimden futbolseverin beğenisini toplarken, Avrupa'nın dev isimlerini de geride bırakmayı başardı.

Milliyet'in haberine göre, Norveçli oyuncu bu sezon 19 lig maçında 16 gol attı, 4 asist yaptı. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen yıldızlarla kıyas yapıldığında Sörloth, birçok yıldızı geçmeyi başardı.

16 golle; M.City'den Agüero ve Inter'den Lukaku ile aynı sayıda golü olan 23 yaşındaki futbolcu; 14 golü olan Barcelonalı Lionel Messi, PSG'den Mbappe, Arsenal'den Aubameyang ve Liverpoollu Mohamed Salah'ın önünde yer alıyor.

Sörloth, Leicester City'den 17 gollü Jamie Vardy, Juventus'un 19 gollü yıldızı Cristiano Ronaldo gibi isimleri de takip ediyor. Devre arasında Dortmund'a geçen Haaland ise Avusturya'da Salzburg'da 14 maçta 16 gol atmıştı.

Dortmund'da da 3 maçta 7 golü olan 19 yaşındaki forveti de takipte duruyor.