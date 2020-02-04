Ne yaptın Sörloth! Messi Mbappe ve Salah'ı solladı...
Süper Lig'in 20. haftası hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir derbiye sahne oldu. Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Akyazı'da ağırlarken, sezonun parlayan ismi Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Özellikle Norveçli golcü Sörloth, bu sezon attığı gollerle takımının zirveye tırmanmasında büyük pay sahibi olurken, sarı lacivertlilerin ağlarını sarsmasının ardından Messi, Salah ve Mbappe gibi dünya yıldızlarını solladı! İşte detaylar...
Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a transfer olan Sörloth, rüya gibi bir sezon geçiriyor. Norveçli golcü, bu sezon oynadığı futbola taraflı tarafsız her kesimden futbolseverin beğenisini toplarken, Avrupa'nın dev isimlerini de geride bırakmayı başardı.
Milliyet'in haberine göre, Norveçli oyuncu bu sezon 19 lig maçında 16 gol attı, 4 asist yaptı. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen yıldızlarla kıyas yapıldığında Sörloth, birçok yıldızı geçmeyi başardı.
16 golle; M.City'den Agüero ve Inter'den Lukaku ile aynı sayıda golü olan 23 yaşındaki futbolcu; 14 golü olan Barcelonalı Lionel Messi, PSG'den Mbappe, Arsenal'den Aubameyang ve Liverpoollu Mohamed Salah'ın önünde yer alıyor.
Sörloth, Leicester City'den 17 gollü Jamie Vardy, Juventus'un 19 gollü yıldızı Cristiano Ronaldo gibi isimleri de takip ediyor. Devre arasında Dortmund'a geçen Haaland ise Avusturya'da Salzburg'da 14 maçta 16 gol atmıştı.
Dortmund'da da 3 maçta 7 golü olan 19 yaşındaki forveti de takipte duruyor.
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 10:04
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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