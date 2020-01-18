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18 Ocak 2020, Cumartesi
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4 önemli müjde

4 önemli müjde

bulunan , , ve yarın oynanacak olan Kasımpa maçında forma giyebilecek.

bulunan 4 oyuncudan iyi haber geldi. , , ve 'ın teknik ekibin görev vermesi durumunda maçında sahada olacağı öğrenildi. 'daki kamp sürecinden sonra 'da tedavileri yoğun şekilde devam eden 4 oyuncunun da oldukça iyi durumda olduğu sadece Novak'ın maçtan önce tekrar denenerek karar verileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bu isimlerin oynamasının kesinleşmesi durumunda kadroda mini bir revizyon yapması da bekleniyor.

  1. 18.1.2020
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