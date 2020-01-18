4 önemli müjde
Sakatlıkları bulunan Novak, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan yarın oynanacak olan Kasımpa maçında forma giyebilecek.
Sakatlıkları bulunan 4 oyuncudan iyi haber geldi. Novak, Sturridge, Yusuf ve Uğurcan'ın teknik ekibin görev vermesi durumunda Kasımpaşa maçında sahada olacağı öğrenildi. Antalya'daki kamp sürecinden sonra Trabzon'da tedavileri yoğun şekilde devam eden 4 oyuncunun da oldukça iyi durumda olduğu sadece Novak'ın maçtan önce tekrar denenerek karar verileceği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bu isimlerin oynamasının kesinleşmesi durumunda kadroda mini bir revizyon yapması da bekleniyor.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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