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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Ndiaye nokta atışı

Ndiaye nokta atışı

Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin 'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak.

Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin 'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacak. Böylece ekibinin özellikle öne geçtiği maçlarda düşen dinamizmi hep üst seviyede kalacak. 34 yaşındaki Sosa ve 32'lik Obi Mikel'in yükü hafifleyecek.

  1. 13.1.2020
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