Ndiaye nokta atışı
Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin Çimşir'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak.
Fırtına orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmişti. Kampta 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, Hüseyin Çimşir'in 'en kullanışlı' oyuncularından biri olacak. İki ceza sahası arasında mekik dokuyacak. Böylece Karadeniz ekibinin özellikle öne geçtiği maçlarda düşen dinamizmi hep üst seviyede kalacak. 34 yaşındaki Sosa ve 32'lik Obi Mikel'in yükü hafifleyecek.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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