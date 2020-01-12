Muhteşem üçlü ikinci devreyi bekliyor
Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü Karadeniz Fırtınası'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.
Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü Karadeniz Fırtınası'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Muhteşem üçlü ikinci devreyi bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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