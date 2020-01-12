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12 Ocak 2020, Pazar
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Muhteşem üçlü ikinci devreyi bekliyor

Muhteşem üçlü ikinci devreyi bekliyor

'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü 'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.

Süper Lig'de ikinci devrenin başlamasına kısa süre kala gözler Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'de olacak. Bu müthiş üçlü 'nın ilk yarıda attığı 35 golün 21'ine katkı sağlamıştı. de sezonun ikinci devresinde hücum hattındaki üçlüsüne güveniyor.

  1. 12.1.2020
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