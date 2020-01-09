Jose Sosa ve Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken açıklamalar!

Trabzonspor futbolcuları Jose Sosa ve Uğurcan Çakır özel açıklamalarda bulundu. Kaptan Sosa, sözleşmesine ilişkin gelen sorulara yanıt verirken, Uğurcan Çakır ise transfer haberlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Jose Sosa'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gençler bu kulübün, Trabzonspor hazineleri, onlara sahip çıkmak zorundayız, onlara destek olmak zorundayız. Genç oyuncular kulübümüzün hazineleri. Onların varlığını çok önemsiyoruz ve onları geleceği hazırlıyoruz. Bizim için yeni bir yıl başlıyor, hedeflerimiz var bu hedefleri gerçekleştirmek için iyi çalışmamız gerekiyor. İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz puanlar kaybettik.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Sezon başında başkanla yaptığımız görüşmede de söyledim; ben, saha içerisine odaklanırım. Sözleşme konusunu ben konuşmam, görüşmem; bu konu menajerimin konusu. Ben, saha içerisine odaklanabilmem için en doğrusu bu. Sözleşme konusuyla menajerim ilgileniyor. Ben saha içinde yapabileceklerimi düşünüyorum.

İnsanlar sizin bu kulübün içerisinde olmaya layık görüyorsa, burayı hak etiğiniz içindir bu konu da beni çok mutlu ediyor. Fizik olarak iyi olduğumu düşünüyorum, futbolu ne kadar devam ettiririm konusunda bir şey düşünmedim, fiziksel olarak iyi hissediyorum kendimi. Trabzon'a adapte olma konusunda hiç sıkıntı çekmedim, bir hayalimiz var bu hayali herkes biliyor zaten bu hayale ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor.

Türkiye yabancı olduğum bir ülke değil. Adapte olabilmeniz için hem sizin hem de kulübünüzün yardımcı olmasına ihtiyacımız var. Bir hayalimiz var, bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Uğurcan Çakır'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, büyük kulüpler... Bu durum beni daha da motive ediyor ancak bunlar hocamızın, başkanımızın vereceği kararlar. İyi oyunculara sahibiz, lider oyuncularımız var hayallerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım için mücadele etmek her zaman beni mutlu ediyor.

Her Türk gencinin hayallerinden biri de milli formayı giyebilmektir. Orası çok önemli bir yer. Oynasanız da oynamasanız da orada bulunmak çok önemli. Elemelerde ne yaptığımız ortada. Çok kaliteli ve iyi bir hocaya sahibiz.