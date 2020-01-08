CANLI İZLE | Trabzonspor - Bursaspor
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından hazırlıklarını sürdüren ekipler diğer yandan da aynı kapsamda müsabakalara çıkmaya başladı. Bu anlamda Trabzonspor ile Bursapor da karşı karşıya geliyor... İki ekip de ideale yakın 11'leriyle sahaya çıkıyor... Karşılaşmayı A Spor ekranlarından CANLI olarak takip edebilir, detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...
Süper Lig'e verilen ara kapsamında Antalya'da ikinci yarıya hazırlanan Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazılık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor... Daha önce 97 kez kozlarını paylaşan iki ekip, 98. kez birbirlerine rakip oldu.
İŞTE İLK 11'LER;
Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban.
Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov.
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- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 15:20
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fb40 adam gibi adam bak sahip çıkanların arkasında duruyor sahada mücadele ediyor birde son bitiriş hamleleri iyi olsa bulunmaz bir topçu helal
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