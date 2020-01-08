CANLI İZLE | Trabzonspor - Bursaspor

Süper Lig'e verilen ara kapsamında Antalya'da ikinci yarıya hazırlanan Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazılık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor... Daha önce 97 kez kozlarını paylaşan iki ekip, 98. kez birbirlerine rakip oldu.

İŞTE İLK 11'LER;

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban.

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov.

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