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08 Ocak 2020, Çarşamba
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CANLI İZLE | Trabzonspor - Bursaspor

'de ilk yarının tamamlanmasının ardından hazırlıklarını sürdüren ekipler diğer yandan da aynı kapsamda müsabakalara çıkmaya başladı. Bu anlamda ile Bursapor da karşı karşıya geliyor... İki ekip de ideale yakın 11'leriyle sahaya çıkıyor... Karşılaşmayı A Spor ekranlarından CANLI olarak takip edebilir, detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

'e verilen ara kapsamında 'da ikinci yarıya hazırlanan Süper Lig ekiplerinden ile Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış 1. Lig ekibi hazılık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor... Daha önce 97 kez kozlarını paylaşan iki ekip, 98. kez birbirlerine rakip oldu.

İŞTE İLK 11'LER;

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban.

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov.

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ASpor CANLI YAYIN

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 15:20
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