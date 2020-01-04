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04 Ocak 2020, Cumartesi
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N'Diaye KAP'ta

Fırtına, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini 'na () bildirdi. Ligin için çalışmalarını sürdüren , 'nin kulübünde oynayan Senegalli orta saha futbolcusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralıyor.

Fırtına, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini 'na () bildirdi. Ligin için çalışmalarını sürdüren , 'nin kulübünde oynayan Senegalli orta saha futbolcusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
  1. 4.1.2020
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