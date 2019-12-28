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28 Aralık 2019, Cumartesi
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3 oyuncu eksik

3 oyuncu eksik

Bordo-mavili takımda Kayseri maçı öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve ile kart cezalısı aynı zamanda sakatlığı da bulunan forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımda Kayseri maçı öncesi sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve ile kart cezalısı aynı zamanda sakatlığı da bulunan forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Kayserispor'un karşısına Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen kadroyu yeniden sahaya sürmesi bekleniyor.
  1. 28.12.2019
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