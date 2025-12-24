Maç Sonuçları

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda, Trendyol 1. Lig’in köklü temsilcisi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Nesine 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’u ağırlıyor. Ligde 23 puanla 12. sırada yer alan Ankara temsilcisi, kendi sahasındaki bu avantajı kullanarak kupa gruplarına üç puanla başlamayı amaçlarken; 19 puanla 13. sırada bulunan ve istikrarlı bir çıkış arayan İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak iddialı bir konum elde etmek istiyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 17:54 Güncelleme: 24 Aralık 2025, Çarşamba 18:24

Kupa heyecanı Ankara'da Aktepe Stadyumu'nda, iki farklı ligin temsilcilerini bir araya getiriyor. C Grubu'nun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, ev sahibi olma avantajını kullanarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında net bir galibiyet hedefliyor. 1. Lig'de topladığı 23 puanla orta sıraların üzerinde tutunan Keçiörengücü, kupa tecrübesini sahaya yansıtmanın peşinde. 2. Lig'de 19 puanla mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise, disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla Başkent deplasmanından puan koparmanın planlarını yapıyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanıyor. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 18.00'de başladı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın C Grubu 1. haftasında oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE:

A. Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Wellington, Hakan Bilgiç, Süleyman Luş, Erkam Develi, O. Haqi, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Ali Akman

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Batuhan Ekinci, Ali Keten, Ali Eren İyican, Alhan Kurtoğlu, Eren Büyükbaş, Mustafa Arda Akkaş, Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan

