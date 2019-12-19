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19 Aralık 2019, Perşembe
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Kokartı söküldü

Kokartı söküldü

, 2020'de kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Geçtiğimiz yıl üst klasman hakemleri listesinde yer alan 'ün yerine eklendi. Öztürk; Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen penaltıyı vermemiş ve büyük tepki çekmişti.

, 2020'de kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti. Geçtiğimiz yıl üst klasman hakemleri listesinde yer alan 'ün yerine eklendi. Öztürk; Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen penaltıyı vermemiş ve büyük tepki çekmişti.
  1. 19.12.2019
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