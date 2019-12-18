‘Çok üzücü bir yenilgi’

Takımın sağ beki Joao Pereira da mağlubiyet sonrası çok üzgündü. Bordo-mavililerin tecrübeli oyuncusu "Denizlispor mağlubiyeti kimsenin değil sadece ve sadece bizim suçumuz. Bu yolda çok ağır bir ders aldığımızı söyleyebilirim" dedi. Pereira bu yenilgiyi birlik olup aşacaklarını belirtti.