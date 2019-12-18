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18 Aralık 2019, Çarşamba
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‘Çok üzücü bir yenilgi’

‘Çok üzücü bir yenilgi’

 sağ beki da mağlubiyet sonrası çok üzgündü.

sağ beki da mağlubiyet sonrası çok üzgündü. Bordo-mavililerin tecrübeli oyuncusu "Denizlispor mağlubiyeti kimsenin değil sadece ve sadece bizim suçumuz. Bu yolda çok ağır bir ders aldığımızı söyleyebilirim" dedi. Pereira bu yenilgiyi birlik olup aşacaklarını belirtti.

  1. 18.12.2019
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