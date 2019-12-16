Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada. Peki, Trabzonspor-Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Bu kritik maç öncesi zirveyi zorlayan Trabzonspor 26 puanla 3. sırada, Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Sakat: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz
Cezalı: Yok
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Olcay, Rodallega.
Sakat: Sapunaru
Cezalı: Sackey
İKİ TAKIMIN 39. RANDEVUSU
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.
Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (15G 3B 1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Şubat 2009'da 0-2).
- Trabzonspor ile oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Denizlispor (4M), tek galibiyetini deplasmanda aldı.
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında tek galibiyet alabilen Trabzonspor (1B 1M), daha önceki dokuz iç saha karşılaşmasının sekizini kazanmıştı (1B).
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan yedi puan çıkaran Denizlispor (2G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmada beş puan toplayabilmişti (1G 2B 6M).
- Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçın 11'inde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (11).
- Denizlispor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım (2).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Alexander Sörloth (9 gol & 4 asist). Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da ilk golünü Norveçli oyuncu kaydetti.
- Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son yedi gol Alexander Sörloth (3), Anthony Nwakaeme (2) ve Yusuf Sarı'dan (2) geldi.
- Denizlispor forması giyen Madou Barrow, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (1 gol & 2 asist).
- Mehmet Özdilek, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u henüz deplasmanda mağlup edemedi (3B 5M).
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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