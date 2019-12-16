Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 15. haftasının kapanış gününde sahasında 'u konuk edecek. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada. Peki, Trabzonspor-Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...

'in 15. haftasında evinde 'u ağırlayacak. Bu kritik maç öncesi zirveyi zorlayan Trabzonspor 26 puanla 3. sırada, Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Sakat: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

Cezalı: Yok

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Olcay, Rodallega.

Sakat: Sapunaru

Cezalı: Sackey

İKİ TAKIMIN 39. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.

Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

  • Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (15G 3B 1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Şubat 2009'da 0-2).
  • Trabzonspor ile oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Denizlispor (4M), tek galibiyetini deplasmanda aldı.
  • Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında tek galibiyet alabilen Trabzonspor (1B 1M), daha önceki dokuz iç saha karşılaşmasının sekizini kazanmıştı (1B).
  • Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan yedi puan çıkaran Denizlispor (2G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmada beş puan toplayabilmişti (1G 2B 6M).
  • Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçın 11'inde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (11).
  • Denizlispor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım (2).
  • Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Alexander Sörloth (9 gol & 4 asist). Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da ilk golünü Norveçli oyuncu kaydetti.
  • Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son yedi gol Alexander Sörloth (3), Anthony Nwakaeme (2) ve Yusuf Sarı'dan (2) geldi.
  • Denizlispor forması giyen Madou Barrow, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (1 gol & 2 asist).
  • Mehmet Özdilek, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u henüz deplasmanda mağlup edemedi (3B 5M).
  1. 16.12.2019
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