Trabzonspor Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Bu kritik maç öncesi zirveyi zorlayan Trabzonspor 26 puanla 3. sırada, Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Sakat: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

Cezalı: Yok

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Olcay, Rodallega.

Sakat: Sapunaru

Cezalı: Sackey

İKİ TAKIMIN 39. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.

Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)