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28 Kasım 2019, Perşembe
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Gözü Karaman'da

Gözü Karaman'da

Yaklaşık bir yıldır aşil tendonunun kopması sonucu sahalardan uzak kalan , sakatlığını tamamen atlattı. 26 yaşındaki Nijeryalı ön libero, antrenmanlarda kendisini ıspat etmek için yoğun çaba harcıyor.

Yaklaşık bir yıldır aşil tendonunun kopması sonucu sahalardan uzak kalan , sakatlığını tamamen atlattı. 26 yaşındaki Nijeryalı ön libero, antrenmanlarda kendisini ıspat etmek için yoğun çaba harcıyor. 'ın çok uzun süre sahalardan uzak kalan Onazi'yi bazı maçların kadrosuna alarak az da olsa süre vermesi bekleniyor.
  1. 28.11.2019
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