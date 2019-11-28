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28 Kasım 2019, Perşembe
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Biletler hemen bitti

Biletler hemen bitti

, pazar günü 19.00’da oynanacak olan derbisi biletlerini dün satışa sundu. 700 TL ile 90 TL arasında satılan biletler çok kısa bir sürede bitti. Bordo-mavili takımı, derbide 38 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.

, pazar günü 19.00'da oynanacak olan derbisi biletlerini dün satışa sundu. 700 TL ile 90 TL arasında satılan biletler çok kısa bir sürede bitti. Bordo-mavili takımı, derbide 38 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.
  1. 28.11.2019
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