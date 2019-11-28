Biletler hemen bitti
Trabzonspor, pazar günü 19.00’da oynanacak olan Galatasaray derbisi biletlerini dün satışa sundu. 700 TL ile 90 TL arasında satılan biletler çok kısa bir sürede bitti. Bordo-mavili takımı, derbide 38 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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