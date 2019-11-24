Başkent'te kolbastı

Henüz 6. dakikada Alexander Sörloth orta sahadan çaldığı topta rakip kaleye 'kurşun hızında' gitti. Tam bir Norveçli soğukkanlılığıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İlk yarıda Ankaragücü'nde Ricardo Faty 3 dakika içinde gördüğü iki sarı karttan atılınca Karadeniz Fırtınası çok rahatladı.

KANATLAR ÇALIŞTI

İkinci devrede Trabzonspor kanat oyuncularını da çok iyi kullandı. Yusuf Sarı müthiş futbolunu güzel bir golle taçlandırdı. Ardından da Anthony Nwakaeme arka bölümde bomboş durumda ağları havalandırdı. Başkent'te 3 golle kolbastı yapan Karadeniz temsilcisi şimdi Galatasaray maçını bekliyor. Hedefleri Cimbom'u da yenerek 3'te 3 yapmak ve iyice şampiyonluk havasına girmek.

MECBURİ ROTASYON

Ünal Karaman sakat ve cezalıların olduğu maçta mecburi rotasyona gitti. Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak ve Filip Novak forma giyemedi. Deneyimli çalıştırıcı, Jose Sosa, Obi Mikel ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi sahaya sürdü.



JOKER KAMİL

Nerede bir eksik varsa orayı Kamil Ahmet Çörekçi kapatıyor. Novak'ın yokluğunda Ünal Karaman, Abdurrahim Dursun'u oynatacaktı. Ancak o da sakatlanınca Kamil Ahmet'i solda kullandı. Sağ bek, orta saha, sağ açıkta oynamıştı.



CAMPI HATASIZDI

Karadeniz ekibinde Gaston Campi kalitesini konuşturmaya başladı. Sol stoperde bir kez daha çok iyi maç çıkaran Arjantinli oyuncu alkışı topladı. Campi, "2 maçtır gol yemiyoruz ve kazanıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.