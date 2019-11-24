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24 Kasım 2019, Pazar
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Üç oyuncu sarıda geçti!

Üç oyuncu sarıda geçti!

Bordo-mavili takımda maça kart cezası sınırında başlayan , ve virajı kazasız geçti.

Bordo-mavili takımda maça kart cezası sınırında başlayan , ve virajı kazasız geçti. Teknik patron , Sosa'yı 64, Nwakaeme'yi 73, Hosseini'yi de 80. dakikada kenara alarak gelecek haftaki G.Saray derbisi öncesi olası bir cezadan korudu.

  1. 24.11.2019
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