Üç oyuncu sarıda geçti!

Bordo-mavili takımda maça kart cezası sınırında başlayan Sosa, Nwakaeme ve Hosseini virajı kazasız geçti. Teknik patron Ünal Karaman, Sosa'yı 64, Nwakaeme'yi 73, Hosseini'yi de 80. dakikada kenara alarak gelecek haftaki G.Saray derbisi öncesi olası bir cezadan korudu.