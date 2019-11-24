Üç oyuncu sarıda geçti!
Bordo-mavili takımda maça kart cezası sınırında başlayan Sosa, Nwakaeme ve Hosseini virajı kazasız geçti.
Bordo-mavili takımda maça kart cezası sınırında başlayan Sosa, Nwakaeme ve Hosseini virajı kazasız geçti. Teknik patron Ünal Karaman, Sosa'yı 64, Nwakaeme'yi 73, Hosseini'yi de 80. dakikada kenara alarak gelecek haftaki G.Saray derbisi öncesi olası bir cezadan korudu.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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