Nwakaeme 2. kez!
Fırtına'nın 2. golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de 2. kez aynı maçta hem gol, hem asist katkısı verdi.
Fırtına'nın 2. golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de 2. kez aynı maçta hem gol, hem asist katkısı verdi. 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde de gol ve asist yapmıştı. Nwakaeme, bu sezon 20 karşılaşmada forma giyip toplam 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Nwakaeme 2. kez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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