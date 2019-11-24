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24 Kasım 2019, Pazar
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Nwakaeme 2. kez!

Nwakaeme 2. kez!

Fırtına'nın 2. golünü kaydeden , bu sezon 'de 2. kez aynı maçta hem gol, hem asist katkısı verdi.

Fırtına'nın 2. golünü kaydeden , bu sezon 'de 2. kez aynı maçta hem gol, hem asist katkısı verdi. 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, derbisinde de gol ve asist yapmıştı. Nwakaeme, bu sezon 20 karşılaşmada forma giyip toplam 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

  1. 24.11.2019
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