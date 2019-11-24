Nwakaeme 2. kez!

Fırtına'nın 2. golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de 2. kez aynı maçta hem gol, hem asist katkısı verdi. 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde de gol ve asist yapmıştı. Nwakaeme, bu sezon 20 karşılaşmada forma giyip toplam 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.