Tribünde fair play rüzgarı
Mücadele öncesinde tribünlerde de dostluk rüzgarları esti. Hem Ankaragücü hem de Trabzonsporlu taraftarlar, iki takımı da tribüne birlikte çağırarak alkışladı.
Mücadele öncesinde tribünlerde de dostluk rüzgarları esti. Hem Ankaragücü hem de Trabzonsporlu taraftarlar, iki takımı da tribüne birlikte çağırarak alkışladı. Taraftarlar ayrıca rakip takım lehine de tezahüratlarda bulundu. Fırtına'yı başkentte yalnız bırakmayan bordo-mavililer, 2. golden sonra "Şampiyon" tezahüratları yaptılar.
DOSTLUK YEMEĞİ
Karşılaşma öncesinde iki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldiler. Oldukça keyifli geçen organizasyon sonunda yöneticiler birbirine başarı dileklerini ilettiler, hediyeler verdiler.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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