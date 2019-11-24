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24 Kasım 2019, Pazar
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Tribünde fair play rüzgarı

Tribünde fair play rüzgarı

 öncesinde tribünlerde de dostluk rüzgarları esti. Hem hem de taraftarlar, iki takımı da tribüne birlikte çağırarak alkışladı.

öncesinde tribünlerde de dostluk rüzgarları esti. Hem hem de taraftarlar, iki takımı da tribüne birlikte çağırarak alkışladı. Taraftarlar ayrıca rakip takım lehine de tezahüratlarda bulundu. Fırtına'yı başkentte yalnız bırakmayan bordo-mavililer, 2. golden sonra "Şampiyon" tezahüratları yaptılar.

DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde iki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldiler. Oldukça keyifli geçen organizasyon sonunda yöneticiler birbirine başarı dileklerini ilettiler, hediyeler verdiler.

  1. 24.11.2019
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