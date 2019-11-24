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24 Kasım 2019, Pazar
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ilk kez

Erce ilk kez

 cezalısı olan 'ın yerine dünkü maçta kaleye geçen , performansıyla geçer not aldı.

cezalısı olan 'ın yerine dünkü maçta kaleye geçen , performansıyla geçer not aldı. 25 yaşındaki file bekçisi nadir gelişen Ankaragücü ataklarını savuşturdu. Erce Kardeşler bu sezon 'de ilk kez forma giydi.

  1. 24.11.2019
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