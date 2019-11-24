Erce ilk kez
Kart cezalısı olan Uğurcan Çakır'ın yerine dünkü maçta kaleye geçen Erce, performansıyla geçer not aldı.
Kart cezalısı olan Uğurcan Çakır'ın yerine dünkü maçta kaleye geçen Erce, performansıyla geçer not aldı. 25 yaşındaki file bekçisi nadir gelişen Ankaragücü ataklarını savuşturdu. Erce Kardeşler bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Erce ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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