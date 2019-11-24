Erce ilk kez

Kart cezalısı olan Uğurcan Çakır'ın yerine dünkü maçta kaleye geçen Erce, performansıyla geçer not aldı. 25 yaşındaki file bekçisi nadir gelişen Ankaragücü ataklarını savuşturdu. Erce Kardeşler bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.