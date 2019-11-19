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19 Kasım 2019, Salı
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’e başvurulacak

Tahkim’e başvurulacak

, 'in 11. haftasında Aytemiz karşılaşmasında direkt kırmızı kart görmesi sonucunda 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkime'e başvuracak.

Abdulkadir Parmak, maçında direkt kırmızı görmüştü. , 2 maç ceza vermişti. Fırtına, 25 yaşındaki futbolcu için 'e başvuracak, cezanın 1'e inmesini isteyecek. Bu talep kabul görürse A.Gücü maçını kaçıracak olan A.Parmak, G.Saray'a karşı sahada olabilecek.

  1. 19.11.2019
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