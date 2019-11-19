Tahkim’e başvurulacak
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart görmesi sonucunda 2 maç ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkime'e başvuracak.
Abdulkadir Parmak, Alanyaspor maçında direkt kırmızı görmüştü. PFDK, 2 maç ceza vermişti. Fırtına, 25 yaşındaki futbolcu için Tahkim'e başvuracak, cezanın 1'e inmesini isteyecek. Bu talep kabul görürse A.Gücü maçını kaçıracak olan A.Parmak, G.Saray'a karşı sahada olabilecek.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Tahkim’e başvurulacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.