Tahkim’e başvurulacak

Abdulkadir Parmak, Alanyaspor maçında direkt kırmızı görmüştü. PFDK, 2 maç ceza vermişti. Fırtına, 25 yaşındaki futbolcu için Tahkim'e başvuracak, cezanın 1'e inmesini isteyecek. Bu talep kabul görürse A.Gücü maçını kaçıracak olan A.Parmak, G.Saray'a karşı sahada olabilecek.