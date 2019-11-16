Kara haber!

Bu sezon sakatlılar nedeniyle tam bir kabus yaşayan Trabzonspor yeni iki şokla daha sarsıldı. Karadeniz ekibine kötü haber önce Filip Novak'tan geldi… Çekya Milli Takım antrenmanında aldığı darbe sonrasında sakatlanan 29 yaşındaki sol bekin 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Böylelikle sezonun ilk yarısını kapatan başarılı futbolcu, bordo-mavili takımın Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Getafe ve Basel karşılaşmalarını da kaçıracak. Ayrıca daha önce ciddi sakatlık geçiren Yusuf Sarı'nın da kasığındaki ağrılar nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı ve tedavisine Trabzon'da devam edileceği duyuruldu. Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan bilgilendirme şöyle:

TAKIMDA ALTERNATİFİ YOK

"Çekya Milli Takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Oyuncumuz pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından muayene edilecektir. U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır." Novak'ın takımda alternatifinin bulunmaması teknik heyetin moralini bozdu. Daha önce 29 yaşındaki sol bek sakatlandığında Kamil Ahmet o bölgeye kaydırılmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, Kamil'i yine sol bekte oynatabilir.

EN GOLCÜ SAVUNMACI

Başarılı sol bek Novak, geçtiğimiz sezon attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle Süper Lig'in en skorer savunma oyuncusu olurken, birçok forveti sollamıştı. Gaziantep ile bu sezon oynanan karşılaşmada plaka yazarak 61. maçına çıkan Novak bu sezon sadece Beşiktaş ve G.Birliği sınavlarında sarı kart gördü.

MİLLİ TAKIM KABUSU

Novak daha önce de milli takımında sakatlanmıştı. Geçen sezon Çekya'nın Brezilya ile oynadığı maçın ardından sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilen 29 yaşındaki sol bek, 18 gün (2 maç) forma giyememişti. Ankaragücü sınavında ayak parmağı kırılan Novak, bu kez de 4 karşılaşmada oynayamamıştı.

İŞTE FOTOMAÇ FARKI

Türkiye'nin en çok satan 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, neden bir numara olduğunu bir kez kez daha gösterdi. FOTOMAÇ, Novak'ın milli takım kampında sakatlandığını ve 1.5 ay oynayamayacabileceğini dün tüm Türkiye'ye duyurdu. FOTOMAÇ'ın haberi sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düşerken, ardından Trabzonspor sakatlığı resmen açıkladı.

BİTMEYEN ÇİLE

Süper Lig'de 2019-20 sezonuna geniş ve alternatifli oyuncu kadrosu ile başlayan Trabzonspor'da, üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman zaman zaman kadro kurmakta zorlandı. Geçen sezon sakatlanan ve yaklaşık 1 yıldır oynamayan Ogenyi Onazi'nin yanı sıra Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sturridge, Fernandes, Yusuf Sarı ve Sosa ciddi sakatlıklar yaşadılar.

YOR ARTIK

Sakatlık kabusu, Trabzonspor'un kiraladığı futbolcuların bile peşini bırakmıyor. Yusuf Yazıcı transferi karşılığında Lille'den alınan Edgar Le, kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da sakatlık geçirdi. Uyluk bölgesinden kas yaralanması sorunu yaşadığı belirtilen 25 yaşındaki stoperin sahalara ne zaman döneceği netleşmedi.

SOSA'DA YIRTIK

Göztepe maçında Jerome'nin ayağına sert girdiği Trabzonspor'un kaptanı Sosa'dan da kötü haber geldi. Krasnodar ve Alanya maçlarında forma giymeyen 34 yaşındaki Arjantinli maestroda ikinci derece yırtıp tespit edildi. Sosa'nın Ankaragücü sınavında da forma giymesinin çok zor olduğu dile getirildi.

İŞTE SAKATLIK RAPORU

ABDÜLKADIR ÖMÜR: Menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu, 6 ay yok.

EKUBAN: Sol ayak beşinci tarak kemiği kırıldı, ameliyat edildi, 1.5 oynayamadı.

YUSUF SARI: Sol diz dış menisküsünden ameliyat oldu, 6 hafta oynamadı.

A. PARMAK: Sağ alt baldır ve kaslar arasında ödem tespit edildi, 4 maç oynamadı.

STURRIDGE: Çeşitli sakatlıklar nedeniyle 9 maçta takımı yalnız bıraktı.

OBI MIKEL: Birinci derece uyluk ön adale zorlanması nedeniyle 28 günde 6 maç kaçırdı.

SOSA: Kas yaralanması nedeniyle 2 maçta forma giyemedi.

NOVAK: Sağ alt baldır adelesinde kısmi yırtık nedeniyle 6 hafta yok.

FERNANDES: Sağ adduktör kas grubunda yaralanma nedeniyle 1 ay oynamadı.