Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Bu sezon Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla milli araya 3'üncü sırada giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesemeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip, ocak ayında kritik bölgelere yapacağı transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da tam 4 bomba isim gündeme geldi. İşte o isim ve detaylar...

15 Kasım 2019 Cuma 07:58 Güncelleme: 15.11.2019 08:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





