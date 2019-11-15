Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Bu sezon Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında topladığı 19 puanla milli araya 3'üncü sırada giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesemeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip, ocak ayında kritik bölgelere yapacağı transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da tam 4 bomba isim gündeme geldi. İşte o isim ve detaylar...
15 Kasım 2019 Cuma 07:58 Güncelleme: 15.11.2019 08:16
Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Süper Lig'in 11'inci haftası geride kalırken Trabzonspor 5 galibiyet 4 beraberlik 2 yenilgi ile 19 puan toplamayı başarabildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Sakatlıklarla başı dertte olan Fırtına'da ocak ayında takıma takviye yapılması bekleniyor.

Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetim şimdiden çalışmalarına başladı.

Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Trabzonspor yönetimi, kritik bölgelere yapacakları transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor.

Yılın bombası Trabzonspor'dan! Tam 4 isim...

Bu sezon kritik oyuncularını sakatlık nedeniyle kaybeden Fırtına bomba bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN