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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Mikel ve Sturridge hazır

Mikel ve Sturridge hazır

Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle oynamayan ön libero ve forvet Sturridge artık forma giymeye hazır. 'ın görev vermesi halinde Ankaragücü maçında sahaya çıkabileceği belirtildi.

Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle oynamayan ön libero ve forvet Sturridge artık forma giymeye hazır. 'ın görev vermesi halinde Ankaragücü maçında sahaya çıkabileceği belirtildi.

  1. 16.11.2019
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