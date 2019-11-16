Mikel ve Sturridge hazır
Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle oynamayan ön libero Obi Mikel ve forvet Sturridge artık forma giymeye hazır. Teknik direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde Ankaragücü maçında sahaya çıkabileceği belirtildi.
Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle oynamayan ön libero Obi Mikel ve forvet Sturridge artık forma giymeye hazır. Teknik direktör Ünal Karaman'ın görev vermesi halinde Ankaragücü maçında sahaya çıkabileceği belirtildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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