Bir ilk başarılmıştı

Karadeniz devi geride kalan transfer sezonunda yıllık ücretleri toplam 40 milyon TL olan 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle belirli bir limitin içerisinde kalması gereken bordo-mavili kulüp kadrosuna kattığı 16 oyuncuyu için 30 milyon TL bonservis bedeli ve imza parası ödedi. Fırtına, söz konusu futbolcularla da 41 milyon TL ücret karşılığında anlaşmaya vardı. Yusuf Yazıcı'nın satışından elde edilen 110 milyon TL'den alınan oyunculara ödenen toplam 71 milyon TL düşülünce Karadeniz devi 39 milyon TL kâr yaptı. Bu, kulüp tarihi için bir ilk oldu.