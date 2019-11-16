Bir ilk başarılmıştı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Bir ilk başarılmıştı

Bir ilk başarılmıştı

Bir ilk başarılmıştı

devi geride kalan sezonunda yıllık ücretleri toplam 40 milyon TL olan 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. kriterleri nedeniyle belirli bir limitin içerisinde kalması gereken bordo-mavili kulüp kadrosuna kattığı 16 oyuncuyu için 30 milyon TL bonservis bedeli ve imza parası ödedi.

devi geride kalan sezonunda yıllık ücretleri toplam 40 milyon TL olan 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. kriterleri nedeniyle belirli bir limitin içerisinde kalması gereken bordo-mavili kulüp kadrosuna kattığı 16 oyuncuyu için 30 milyon TL bonservis bedeli ve imza parası ödedi. Fırtına, söz konusu futbolcularla da 41 milyon TL ücret karşılığında anlaşmaya vardı. Yusuf Yazıcı'nın satışından elde edilen 110 milyon TL'den alınan oyunculara ödenen toplam 71 milyon TL düşülünce Karadeniz devi 39 milyon TL kâr yaptı. Bu, kulüp tarihi için bir ilk oldu.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir ilk başarılmıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN