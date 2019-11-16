Uyumlu bir takımız

Trabzonspor'un oyuncusu olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Erce, "Bu formayı giymek büyük gurur ve onur. Ankaragücü maçında arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Takım olarak çok iyi bir uyumumuz var. Ben de bu ilk maçımda takımımın galibiyeti için ter dökecek olmaktan dolayı ayrıca gururluyum" dedi.

ERCE SİFTAH YAPACAK

Bordo-mavili takımda Ankaragücü ile oynanacak maçta kale Erce'ye emanet… Kaleci Uğurcan Çakır'ın Alanyaspor sınavında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşmesi nedeniyle bordo-mavililerin Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı karşılamada kaleyi Erce Kardeşler teslim alacak. 25 yaşındaki eldiveni şimdiden ligde oynayacağı bu ilk müsabakanın heyecanı sarmış durumda. İlk maçına Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Krasnodar mücadelesiyle çıktı. Kalesinde 3 gol görmesine karşın birçok pozisyonda da başarılı kurtarışlar yapan Erce, A.Gücü sınavında ligde siftah yapmış olacak.