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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Önce Ankaragücü sonra Galatasaray

'ın önceliği Ankaragücü maçı… Milli ara sonrası 12. haftada deplasmanda ile karşılaşacak bordo- mavililerde herkesin gözü derbisine çevrilmişken, tecrübeli teknik adam, " maçı' diyor. Karaman, "Biz bir ya da iki hafta sonra oynanacak derbiyi değil, önümüzdeki ilk maçı düşünmek zorundayız." dedi.

'ın önceliği Ankaragücü maçı… Milli ara sonrası 12. haftada deplasmanda ile karşılaşacak bordo- mavililerde herkesin gözü derbisine çevrilmişken, tecrübeli teknik adam, " maçı' diyor. Karaman, "Biz bir ya da iki hafta sonra oynanacak derbiyi değil, önümüzdeki ilk maçı düşünmek zorundayız. Önce önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanıp güzel bir skor almalıyız. Bulunduğumuz durumda her takım her takımı yenebilecek mücadeleyi sergiliyor. Dikkatli olmalıyız" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Alanyaspor'u yenerek puanını 19'a yükselten Trabzonspor, 20 puan topladığı 2011-12 sezonundan sonra en iyi performansına ulaştı.

Daha önce 2010-11 sezonunda ilk 11 haftada 27 gol kaydeden bordomavililer, bu sezon da fileleri 20 kez sarsarak en iyi ikinci dönemine ulaşmayı başardı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu maçla birlikte 16 karşılaşmalık gol yeme serisine de noktayı koydu.

  1. 16.11.2019
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