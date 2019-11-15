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15 Kasım 2019, Cuma
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Sörloth coştu kazandı!

Sörloth coştu Norveç kazandı!

EURO 2020 Elemeleri F Grubu 9. karşılaşmasında , sahasında 'nı mağlup ederken, Trabzonpsor'un yıldız futbolcusu 2 gol kaydetti.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında , Reginiussen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 6 dakika sonra ev sahibi ekip Fossum ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip bu skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

62. dakikada Norveç'te , durumu 3-0'a getirdi.

65. dakikada tekrar sahneye çıkan Sörloth, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Mücadelede ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skor sonrası Norveç puanını 14'e yükseltirken, 3 puanda kaldı.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 16.11.2019 02:23
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