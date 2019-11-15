Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da antrenmanı takip etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, hafif bir çalışma yaptığı aktarıldı.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar'ın da idmanı izledi ifade edildi.
Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15.11.2019
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