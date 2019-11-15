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15 Kasım 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü 'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Başkan da antrenmanı takip etti.

, 'in 12. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, hafif bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kulüp başkanı , genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar'ın da idmanı izledi ifade edildi.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 15.11.2019
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