Çok özel ziyaret
Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman, down sendromlu ve otizmli öğrencileri ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman, down sendromlu ve otizmli öğrencileri ziyaret etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun beraberinde teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk ile Sürmene ilçesindeki Muratlı Özel Eğitim Anaokuluna ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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