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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Çok özel ziyaret

Çok özel ziyaret

Başkan ile , ve otizmli öğrencileri ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.

Başkan ile , ve otizmli öğrencileri ziyaret etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun beraberinde teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim kurulu üyesi Kemal Ertürk ile Sürmene ilçesindeki Muratlı Özel Eğitim Anaokuluna ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Ağaoğlu ve Karaman'ın özel öğrencilerle sohbet ettiği, onlara çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.

  1. 16.11.2019
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