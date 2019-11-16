Norveç’te Sörloth şov - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Norveç’te Sörloth şov

’te Sörloth şov

Norveç’te Sörloth şov

Fırtına'nın sezon başında İngiliz ekibi 'tan kiraladığı , gollerine 'nda devam ediyor. 23 yaşındaki forvet, F Grubu'nda dün oynanan Norveç-Faroe Adaları maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Fırtına'nın sezon başında İngiliz ekibi 'tan kiraladığı , gollerine 'nda devam ediyor. 23 yaşındaki forvet, F Grubu'nda dün oynanan Norveç-Faroe Adaları maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili oyuncu, 4-0 kazanılan mücadelede 2 gole imzasını koydu. Norveç'in ilk iki golünü Reginiussen ve Fossum attı. Sörloth ise 62 ve 65'te peş peşe iki gol kaydetti. Genç golcü, 15 Ekim'de Romanya'ya da bir gol atmıştı. Sörloth'un 'da ise 6 golü var.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Norveç’te Sörloth şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN