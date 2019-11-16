Norveç’te Sörloth şov

Fırtına'nın sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth, gollerine Norveç Milli Takımı'nda devam ediyor. 23 yaşındaki forvet, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda dün oynanan Norveç-Faroe Adaları maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili oyuncu, 4-0 kazanılan mücadelede 2 gole imzasını koydu. Norveç'in ilk iki golünü Reginiussen ve Fossum attı. Sörloth ise 62 ve 65'te peş peşe iki gol kaydetti. Genç golcü, 15 Ekim'de Romanya'ya da bir gol atmıştı. Sörloth'un Trabzon'da ise 6 golü var.