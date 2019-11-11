Örgüleriyle geldiler

Karadeniz devinin Alanya ile oynadığı maçında keyifli görüntüler vardı. AK Parti Trabzon Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik" projesi kapsamında 40 kadın maça geldi. Ellerinde örgüleriyle tezahürat yaptılar.