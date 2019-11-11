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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Örgüleriyle geldiler

Örgüleriyle geldiler

'in 11. haftasında 'u konuk eden 'da tarafından hazırlanan "Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik" projesi kapsamında 40 kadın maça geldi.

devinin Alanya ile oynadığı maçında keyifli görüntüler vardı. tarafından hazırlanan "Örgümüzü aldık geldik, sana gönlümüzü verdik" projesi kapsamında 40 kadın maça geldi. Ellerinde örgüleriyle tezahürat yaptılar.

  1. 11.11.2019
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