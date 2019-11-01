Trabzonspor'a Edgar piyangosu
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderirken 16.5 milyon euro'nun yanı sıra kadrosuna kattığı ve 1 yıllığına Feyenoord'a kiraladığı Edgar, Hollanda ekibinde göze girdi.
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı Fransız ekibi Lille'e 16.5 milyon euro + Edgar karşılığında satmıştı.
Kadrosunda fazla yabancı bulunduran Fırtına, 25 yaşındaki stoperi direkt olarak Feyenoord'a 1 yıllığına kiralamıştı.
Portekizli savunmacı, Hollanda ekibinde forma giydiği 13 maçta gösterdiği başarılı performansı ile göze girdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Trabzon'un kapısını çalarak 'Edgar'ı 4 milyon euro'ya bize satın' teklifini sundu.
Yönetim bunu kabul ederse Yusuf'tan toplam 20 milyon 500 bin euro gibi rekor gelir sağlayacak.
- 1.11.2019
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Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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