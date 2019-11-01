Trabzonspor'a Edgar piyangosu

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı Fransız ekibi Lille'e 16.5 milyon euro + Edgar karşılığında satmıştı.

Kadrosunda fazla yabancı bulunduran Fırtına, 25 yaşındaki stoperi direkt olarak Feyenoord'a 1 yıllığına kiralamıştı.

Portekizli savunmacı, Hollanda ekibinde forma giydiği 13 maçta gösterdiği başarılı performansı ile göze girdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Trabzon'un kapısını çalarak 'Edgar'ı 4 milyon euro'ya bize satın' teklifini sundu.

Yönetim bunu kabul ederse Yusuf'tan toplam 20 milyon 500 bin euro gibi rekor gelir sağlayacak.