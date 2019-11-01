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01 Kasım 2019, Cuma
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'a piyangosu

Trabzonspor'a Edgar piyangosu

'un yaz transfer döneminde 'yı Lille'e gönderirken 16.5 milyon euro'nun yanı sıra kadrosuna kattığı ve 1 yıllığına 'a kiraladığı , Hollanda ekibinde göze girdi.

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden 'yı Fransız ekibi Lille'e 16.5 milyon euro + karşılığında satmıştı.

Kadrosunda fazla yabancı bulunduran Fırtına, 25 yaşındaki stoperi direkt olarak 'a 1 yıllığına kiralamıştı.

Portekizli savunmacı, Hollanda ekibinde forma giydiği 13 maçta gösterdiği başarılı performansı ile göze girdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, Trabzon'un kapısını çalarak 'Edgar'ı 4 milyon euro'ya bize satın' teklifini sundu.

Yönetim bunu kabul ederse Yusuf'tan toplam 20 milyon 500 bin euro gibi rekor gelir sağlayacak.

  1. 1.11.2019
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