Şampiyon Trabzonspor – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Şampiyon Trabzonspor

Şampiyon Trabzonspor

Siirt'te ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen liselerarası müsabakalarının şampiyonu belli oldu.

Siirt'te ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen liselerarası müsabakalarının şampiyonu belli oldu. Siirt ve Trabzon arasında kurulan 'Kardeşlik Köprüsü' nedeniyle Trabzonsporlu olan Vali Ali Fuat Atik'in sene başında hediye ettiği formalarla maçlara çıkan Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi şampiyon oldu. 4 maçta toplam 23 gol atıp, 1 gol yiyerek şampiyon olan takım, bu başarıyı kutladı.

  1. 15.12.2018
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