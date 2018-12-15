Şampiyon Trabzonspor
Siirt'te 2018-19 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen liselerarası futbol müsabakalarının şampiyonu belli oldu.
Siirt'te 2018-19 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen liselerarası futbol müsabakalarının şampiyonu belli oldu. Siirt ve Trabzon arasında kurulan 'Kardeşlik Köprüsü' nedeniyle Trabzonsporlu olan Vali Ali Fuat Atik'in sene başında hediye ettiği formalarla maçlara çıkan Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi şampiyon oldu. 4 maçta toplam 23 gol atıp, 1 gol yiyerek şampiyon olan takım, bu başarıyı kutladı.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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