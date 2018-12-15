Şampiyon Trabzonspor

Siirt'te 2018-19 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen liselerarası futbol müsabakalarının şampiyonu belli oldu. Siirt ve Trabzon arasında kurulan 'Kardeşlik Köprüsü' nedeniyle Trabzonsporlu olan Vali Ali Fuat Atik'in sene başında hediye ettiği formalarla maçlara çıkan Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi şampiyon oldu. 4 maçta toplam 23 gol atıp, 1 gol yiyerek şampiyon olan takım, bu başarıyı kutladı.