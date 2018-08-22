Ağaoğlu sayıyı dörde yükseltti – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ağaoğlu sayıyı dörde yükseltti

    Ağaoğlu sayıyı dörde yükseltti
    ÖNCEKİ gün imza atan ve eşyalarını toplamak için 'e giden Anthony, Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin dördüncü yabancı transferi oldu. Bordo-mavili kulüp daha öncede Zargo Toure, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'yi almıştı. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca, ekibinin 5. Nijeryalısı oldu.
    1. 22.8.2018
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