Kritik gün bugün
20 milyon TL'yi bulan bu para yatırılmaz ise yeni transferler Amiri, Hosseini ve Toure'ye lisans alınamayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sorunun çözümü için yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "Bir şekilde altından kalkacağız. Geçmişte yapılan hataları düzeltmek için adeta savaş veriyoruz" diye konuştu.
- 10.8.2018
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Kritik gün bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.