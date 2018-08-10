Kritik gün bugün – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Kritik gün bugün

    Kritik gün bugün
    Fırtına için kritik gün bugün. Yönetim bugün Ersun Yanal ve yardımcılarına 10 milyon ve Aykut Demir'e 9 milyon 200 bin TL ödemek zorunda.

    20 milyon TL'yi bulan bu para yatırılmaz ise yeni transferler Amiri, Hosseini ve Toure'ye lisans alınamayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sorunun çözümü için yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "Bir şekilde altından kalkacağız. Geçmişte yapılan hataları düzeltmek için adeta savaş veriyoruz" diye konuştu.
    1. 10.8.2018
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